Romelu Lukaku double passeur décisif dans la victoire de l’Inter face à la Lazio

Romelu Lukaku s’est transformé en Kevin De Bruyne ce dimanche après-midi ! Titularisé à la pointe de l’attaque de l’Inter aux côtés de Lautaro Martinez à domicile face à la Lazio, deuxième de Serie A, Big Rom', double buteur la semaine dernière, s’est à nouveau montré décisif.

Si le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges n’a pas marqué, il a cette fois délivré deux passes décisives : la première pour Lautaro Martinez sur le but égalisateur (1-1, 78'), et la deuxième pour Robin Gosens (2-1, 83') cinq minutes plus tard. Martinez s’est chargé de tuer tout suspense en inscrivant un troisième but dans la foulée (3-1, 90').

Cette victoire permet aux Nerazzurri de remonter à la 4e place.