"Romelu Lukaku doit se regarder dans un miroir et perdre du poids", avance un ex-coach de Chelsea

Quatre mois plus tard, Romelu Lukaku semble toujours payer très cher ses déclarations maladroites de fin décembre. Critiqué par les supporters de Chelsea, obligé de s'excuser auprès de ses coéquipiers, il a, depuis, petit à petit perdu sa place de titulaire indiscutable chez les Blues.

Et même s'il a fait amende honorable depuis et qu'il tente de garder la face, on sent que quelque chose s'est brisé entre Lukaku et son amour de jeunesse, Chelsea. Surtout que les anciennes gloires du club ne ratent pas l'occasion de s'en mêler pour ajouter leur petit grain de sel.