Romelu Lukaku désormais co-meilleur buteur belge de l’histoire en Champions League

Romelu Lukaku a rejoint Dries Mertens en tête du classement des meilleurs buteurs belges de l’histoire en Champions League mercredi soir suite à son but face au Viktoria Plzen. De retour sur la pelouse après deux mois d’absence (NDLR : son dernier match datait du 26 août), l’attaquant de l’Inter n’a mis que 4 minutes pour trouver la voie du but et fixer le score à 4-0 pour la joie du stade Giuseppe Meazza, manifestement très heureux de le revoir aux affaires.

Avec 16 buts à son actif dans la reine des compétitions européennes, Big Rom revient donc à la hauteur de Dries Mertens qui avait mis autant de matches (34) que son partenaire chez les Diables rouges pour atteindre cette même barre.

Dans ce classement de buteurs belges en Champions League, le Top 5 est complété par Kevin De Bruyne (12 buts), Eden Hazard (10) et Hans Vanaken (9).

Notons que si l’on prend en considération la Coupe des Clubs Champions (NDLR : la Champions League nouveau format est apparue en 1992), deux joueurs belges font mieux que Mertens et Lukaku dans la compétition phare européenne : Paul Van Himst (20 buts) et Luc Nilis (17 buts).