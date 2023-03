Romelu Lukaku dépasse Miroslav Klose et devient le 5e meilleur buteur européen de l’histoire

Big Rom est de retour. L’avant-centre des Diables, buteur lors la victoire en Allemagne et auteur d’un triplé en Suède, n’en finit plus d’affoler les compteurs. Son 72e but sous le maillot de l’équipe nationale est historique : Romelu Lukaku grimpe au-dessus de Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs européens de l’histoire et est désormais seul à la cinquième place.

Le premier rassemblement de la nouvelle ère entamée par les Diables Rouges sous l’égide de Domenico Tedesco est une véritable rédemption pour l’antihéros de la Coupe du monde. Quatre buts en deux rencontres, on a retrouvé le Lukaku diablement efficace que l’on connaît. Désormais en comptabilisant 72 roses, le Belge dépasse Klose (71 buts avec la Mannschaft) et aligne des légendes du ballon rond dans son viseur. Juste devant Big Rom, Sandor Kocsis résiste avec ses 75 buts pour la Hongrie. Sur le podium, un certain Robert Lewandoski (78 buts avec la Pologne) reste la proie active de Lukaku. Ferenc Puskas est deuxième à 84 unités, loin derrière les 122 buts de l’indétrônable Cristiano Ronaldo. Que la chasse commence.