Romelu Lukaku dégaine avec la Roma face au Sherrif Tiraspol

Romelu Lukaku a trouvé ses marques à la Roma. L’attaquant a fait mouche ce jeudi soir en Europa League face au Sherrif Tiraspol. La Rome s’est imposée 1-2 dans un match serré.

3e match de Romelu Lukaku sous les couleurs de son nouveau club et déjà un deuxième but pour le colosse prêté par Chelsea à la Roma. Ce jeudi soir, c’est Tiraspol qui a fait les frais de notre Diable Rouge en Europa League.

Alors que le score est d’un but partout, Lukaku redonne l’avance à son équipe à la 65e minute. À la réception d’un ballon dans le rectangle et dans un petit espace, Lukaku efface quelques joueurs et trouve le chemin des filets.

De quoi satisfaire un peu plus son coach José Mourinho qui voit l’AS Roma s’imposer. Dans le même temps, le Slavia Prague a battu le Servette Genève (0-2) en Suisse et a pris la tête du groupe G devant l’AS Rome à la différence de buts.