Romelu Lukaku comprend les critiques mais "veut aller de l'avant"

Relégué sur le banc pour le déplacement de l’Inter Milan au Benfica en Ligue des Champions, Romelu Lukaku est monté au jeu de la meilleure des manières. L’attaquant belge n’a pas tremblé au moment de tirer un penalty synonyme de deuxième but et pour les siens.

Moqué pour ses récents ratés en championnat, l’avant-centre avait à cœur de se montrer plus convaincant sur la scène européenne. Il n’a d’ailleurs pas manqué de réaliser sa célébration devenue habituelle. Index devant la bouche et main droite en guise de salut, le soldat milanais a fait taire les critiques. "À la fin de la saison, j’expliquerai pourquoi je célèbre comme ça, glissait Lukaku lors de l’interview d’après match. Moi et d'autres équipiers sommes en train de récupérer au niveau de la forme physique. Je comprends ceux qui ont critiqué mes dernières prestations mais je veux aller de l'avant. Je veux aider l'équipe et obtenir de bons résultats. On a tous de grandes responsabilités par rapport à ce club."

Dans les prochaines semaines, les Intéristes auront encore quelques matchs importants à disputer. "Nous avons joué un match intelligent ici. Nous aurions même pu marquer trois ou quatre buts, je pense. Mais, 0-2 ça reste très bon. Nous devons faire de notre mieux pour ce club. J’espère que nous pourrons maintenant le montrer en Serie A et en Coupe" se projetait le Diable Rouge.

Quant à savoir ce qui était passé par sa tête au moment de mettre les siens à l’abri sur le penalty, la réponse fuse. "Je n’écoute plus personne à ce moment-là. Tout est question de mentalité et de concentration. Et puis, je chausse du 48. Si je frappe bien, je marque normalement" souriait un Lukaku qui semble avoir retrouvé sa sérénité.