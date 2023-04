Romelu Lukaku, à nouveau efficace sur action, plante un doublé et délivre un assist face à Empoli

Romelu Lukaku s'est offert un doublé avec l'Inter dimanche en début d'après-midi lors du match qui opposait les Nerazzurri à Empoli. Pas de penalty cette fois-ci pour Big Rom mais bien deux beaux buts sur action. Son dernier but sur action en championnat remontait à la première journée de Serie A face à Lecce ... le 13 août dernier.

Titulaire à la pointe de l'attaque interiste, Lukaku a inscrit son premier but en début de deuxième période. le Diable rouge a lâché une frappe croisée du droit dans le petit filet pour permettre aux Nerazzurri de faire 0-1 à la 48e minute de jeu. Son deuxième but est tombé dans le dernier quart d'heure. Lancé à pleine vitesse, il a désorienté son vis-à-vis avec plusieurs passements de jambe avant de décocher un tir puissant et imparable du gauche (76e).

L'avant-centre de l'Inter a bouclé sa prestation XXL par un assist pour son partenaire Lautaro Martinez, auteur du 0-3 définitif (88e).

Lukaku comptabilise désormais 5 buts en Serie A, 9 toutes compétitions confondues avec l'Inter.

Qualifié pour les demi-finales de la Champions League, l'Inter avait grandement besoin d'un succès en Serie A pour se remettre sur de bons rails après un terrible bilan de 1 point sur 15 en championnat. Cela permet aux Interistes de repasser provisoirement devant l'AC Milan, à la 5e place de Serie A, avec 54 points.