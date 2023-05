Romelu Lukaku brille pour ses 30 ans : un doublé, la victoire avec l'Inter et un pétard sensationnel en pleine lucarne

C'est ce qui s'appelle fêter ses 30 ans avec la manière. Titulaire avec l'Inter le jour de son anniversaire, Romelu Lukaku a trouvé la faille juste avant la mi-temps contre Sassuolo. Et comment, d'ailleurs ! Trouvé dos au but à l'entrée de la surface, Big Rom a contrôlé, avant de se retourner et de planter une praline sensationnelle dans la lucarne du pauvre gardien adverse.

Un but somptueux, cocktail de précision et de puissance, qui confirme le retour en forme du Diable Rouge. Déjà buteur lors du match face à la Roma il y a pile une semaine, Lukaku confirme et inscrit son 7e but de la saison en championnat. De bon augure avant le rassemblement des Diables dans quelques semaines.

Et l'Inter dans tout ça ? Eh bien, les Intéristes ont joué à se faire peur. Alors qu'ils menaient 3-0, ils ont laissé Sassuolo revenir à 3-2 en 2e mi-temps avant que... Romelu Lukaku ne remette fin au suspense en s'offrant un doublé à l'orée du temps additionnel. Premier et dernier buteur du match, Big Rom' a donc célébré ses 30 ans avec beaucoup de brio.