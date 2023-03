Romelu Lukaku après la victoire en Suède : "Un nouveau départ pour la Belgique"

Auteur d’un triplé, Romelu Lukaku a grandement participé à la victoire de la Belgique en terres suédoises. L’attaquant est revenu sur sa prestation mais également la grande première de cette nouvelle génération au micro de Pierre Deprez.

Voilà trois buts et un succès qui devraient faire taire pas mal de détracteurs en Belgique. "C’est une victoire très importante. Il y a eu beaucoup de bruit en Belgique après le Mondial. C’était très négatif. Mais, aujourd’hui, c’est un nouveau départ pour notre pays. On a peu subi en deuxième mais on l’a fait correctement et on marque les buts au bon moment" tenait à souligner l’attaquant de l’Inter Milan.

Si Lukaku est revenu au premier plan, d’autres y arrivent tout simplement. "Les choix du coach sont payants et les joueurs ont saisi leur chance. Cette nouvelle génération a du potentiel de l’envie et du courage. Ils sont comme nous à l’époque quand on a commencé. Cela promet pour la suite et ça pousse la Belgique a continué d’investir dans la formation" glissait, tel un ambassadeur, le nouveau numéro 10 des Diables. Un certain sens des responsabilités qui colle parfaitement avec le rôle de l’avant-centre en équipe nationale. "J’essaie d’impliquer tout le monde mais j’ai l’aide de Jan, Thibaut et Kevin. J’essaie de mettre en avant notre professionnalisme en continuant de montrer à notre public qu’on veut gagner des matchs. C’est un nouveau départ pour tout le monde en Belgique, même les anciens."

Nul doute que la jeune génération appréciera ces mots motivants d’un attaquant qui semble avoir retrouvé la confiance sous la vareuse nationale.