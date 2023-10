Romelu Lukaku adresse un message à Eden Hazard : "Du premier jour au dernier, tu as été un exemple pour nous tous"

Les hommages continuent de tomber de toutes parts depuis l’annonce, ce matin, de la retraite d’Eden Hazard. Capitaine emblématique des Diables rouges, il a marqué les esprits par son talent mais aussi par sa personnalité sincère. C’est ce qui ressort de tant de messages ce mardi. Un particulier est venu s’ajouter à la longue liste, celui de Romelu Lukaku au micro de l’Union Belge.

"On a appris la nouvelle ce matin. Je voudrais te remercier, en tant que coéquipier pendant de longues années. On a grandi ensemble en équipe nationale. Pour moi c’était vraiment un plaisir de jouer avec toi pendant tout ce temps, tu nous as apporté tellement de moments de plaisir, beaucoup de buts et d’assists, pour moi tu as marqué l’histoire du football belge. Mais aussi le football dans sa globalité. Tu as donné du plaisir aux gens, tu les as rendus heureux. Je voulais te féliciter pour ta grande carrière. Tu es un tel exemple et tu l’as été du premier jour jusqu’au dernier, tu as été un exemple pour nous tous, et pour les enfants en étant un homme de famille tout en étant un footballeur de haut niveau. Je te souhaite que le meilleur ainsi qu’à ta famille. Surtout une bonne santé, bonne chance !"