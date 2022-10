Romelu Lukaku a repris l’entraînement collectif avec l’Inter Milan

Le retour à l’entraînement de Big Rom est aussi une bonne nouvelle pour Roberto Martinez et les Diables rouges. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection n’a plus joué depuis la fin août. On imagine que le coach fédéral serait heureux de le voir accumuler quelques minutes avant la Coupe du monde. La Belgique débutera son Mondial contre le Canada le 23 novembre.



Par ailleurs, la Gazzetta dello Sport annonce que Chelsea et l’Inter auraient un accord pour prolonger d’une saison le prêt de l’attaquant. Il s’agirait d’une location payante (10 millions €) et le club italien prendrait en charge le salaire de Lukaku. Une option d’achat pourrait même être insérée dans la transaction.