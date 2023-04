Romelu Lukaku à nouveau victime d’insultes racistes : "J’espère que la ligue prendra vraiment des mesures cette fois"

Romelu Lukaku s’est exprimé via son compte Instagram après les insultes racistes dont il a été la cible en demi-finale aller de la Coupe d’Italie. L’attaquant de l’Inter Milan déplore que ces faits se répètent.



"J’ai déjà vécu cela en 2019… et encore en 2023. J’espère que la ligue va vraiment prendre des mesures cette fois parce que c’est un jeu magnifique qui devrait être apprécié par tous", écrit-il sur le réseau social. Il remercie aussi toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien avant de conclure par un cinglant : "F*ck racism".



Big Rom a égalisé sur penalty dans les derniers instants. Il a fêté ce but devant la Curva de la Juve. Et L’arbitre de la rencontre a interprété sa célébration (salut militaire et doigt sur la bouche) comme une provocation envers les supporters adverses. Il lui a adressé un carton jaune et l’a donc exclu.