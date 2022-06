Romelu Lukaku à l’Inter : un premier prêt de 5 millions refusé ?

Ce sera l’un des feuilletons de cet été. Le départ de Romelu Lukaku de Chelsea semble dans l’air du temps. Le joueur a traîné son spleen en fin de saison et chercherait à quitter Londres pour retrouver du temps de jeu. Plusieurs clubs ont été cités pour voir l’attaquant des Diables débarquer renforcer leur attaque, que ce soit le PSG ou l’Inter. Cette dernière piste est forcément la plus chaude. Romelu Lukaku n’a jamais caché son affection appuyée pour le club et donc c’est vers l’Internationale que le transfert a le plus de chances de se concrétiser.

Un transfert ? Pas si sûr. Selon plusieurs sources bien informées, Chelsea et l’Inter parlent actuellement du Diable Rouge mais la transaction aurait plutôt la forme d’un prêt. Le toujours très au courant Fabrizio Romano annoncent que les Nerazzurri ont avancé une première offre de 5 millions pour obtenir les services de l’attaquant belge en prêt. 5 millions assortis d’une baisse de salaire pour le Diable Rouge.

Cette première offre aurait été rejetée par Chelsea, qui voudrait au moins le double. Le Times va même plus loin en avançant la somme de 23 millions pour la location du joueur, qui avait coûté plus de 110 millions aux Blues il y a un an.

La suite au prochain épisode…