Romelu "Lucky" Lukaku, buteur après… 39 secondes face à l’Atalanta, envoie l’Inter en Ligue des champions

Romelu "Lucky" Lukaku tire plus vite que son ombre. En grande forme ces dernières semaines avec 4 buts inscrits sur les 3 derniers matches de Serie A, le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges a remis le couvert ce samedi face à l’Atalanta, à l’occasion de la 37e et avant-dernière journée du championnat italien. Parfaitement lancé par son fidèle acolyte Lautaro Martinez, Lukaku n’a eu besoin que de… 39 secondes pour tromper Marco Sportiello et ouvrir le score. Il s’agit de son 10e but en Serie A cette saison, le 14e toutes compétitions confondues.

Par la suite, Nicolo Barella a rapidement mis les Nerazzurri à l’abri (2-0, 3') avant que Mario Pasalic ne réduise le score pour l’Atalanta (2-1, 36'). En fin de rencontre, Martinez a redonné deux buts d’avance à l’Inter (3-1, 77'), qui s’est finalement imposée 3-2.

Grâce à cette victoire, les Milanais, deuxièmes, valident leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions.