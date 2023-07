Rome : un road trip de 7 jours dans la ville éternelle en compagnie de Philippe Soreil

Il fera connaissance avec les Romains pour ensuite se fondre dans leur vie quotidienne et dans leur art de vivre. Il vous racontera des histoires des Romains d'aujourd'hui et remontera toutes les époques jusqu'à la Rome antique avec la visite des aqueducs qui jouent encore leur rôle aujourd'hui dans le transport de l'eau... Mais, tout a une fin et c'est au Vatican que se terminera ce périple.

Le premier épisode d'Exploration du monde - 7 jours à Rome, c'est ce jeudi 6 juillet à 22h20 sur La Une et en replay sur Auvio.