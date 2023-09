Rome inaugure de nouvelles règles pour ses trottinettes en libre-service

Pour faciliter les contrôles et le suivi des trajets, il y a aussi l’obligation pour les trottinettes d’avoir une plaque d’immatriculation et pour les utilisateurs de s’enregistrer avec une carte d’identité. En termes de réglementation, ces véhicules ne peuvent maintenant stationner que sur des emplacements autorisés. De fait, si le véhicule est abandonné n’importe où, créant des dégradations et des obstructions, une amende est prévue. Quant à la vitesse maximale, elle ne pourra plus dépasser les 20 km/h, et sera même limitée à 6 km/h dans les zones piétonnes. Enfin, seules les personnes âgées de plus de 18 ans seront autorisées à louer ce type de machine. A noter qu’un tarif préférentiel sera accordé aux abonnés aux transports en commun disposant de la carte Metrebus.

L’idée de cette réglementation est de rendre ce service plus accessible et surtout plus sûr pour tout le monde.