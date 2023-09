''Romantic Warrior’' l'album fusion le plus vendu de Chick Corea et Return To Forever

Le groupe a compté de nombreux musiciens, le seul compagnon constant de Corea dans cette aventure étant le bassiste électrique Stanley Clarke. Avec Weather Report, The Headhunters et le Mahavishnu Orchestra, Return to Forever est souvent cité comme l'un des principaux groupes du mouvement jazz-fusion des années 1970. Plusieurs musiciens, dont Stanley Clarke, Flora Purim, Airto Moreira et Al Di Meola, se sont d'ailleurs fait connaître grâce à leurs collaborations sur les albums du groupe

En 1976, le groupe sort son sixième album, ‘Romantic Warrior’. C'est aussi le premier à être crédité uniquement sous le nom de Return to Forever, sans la mention "featuring Chick Corea". L'album est plus avant-gardiste et moins funky que ‘No Mystery’, et il reste l'album le plus vendu du groupe avec plus de 500 000 exemplaires vendus, rien qu’aux Etats-Unis. Un album qui représente le son et la maturité d'un groupe au sommet de son art, ce qui peut expliquer la raison pour laquelle il fut l'album le plus populaire du groupe. La véritable magie du travail de Return To Forever résidait dans la façon dont ces musiciens pouvaient jouer ensemble et créer quelque chose qui combinait à la fois une force émotionnelle et une complexité musicale. L’album ‘Romantic Warrior’ a été une merveilleuse fusion d'incroyables prouesses techniques et d'alchimie au sein du groupe.