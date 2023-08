Roman Polanski, Woody Allen, Luc Besson, un retour polémique à la Mostra de Venise

Du 30 août au 9 septembre 2023, la cité des Doges accueillera la 80e édition de la Mostra de Venise. A cette occasion, le festival a dévoilé sa sélection le mardi 25 juillet. 23 films en compétition s’affronteront pour le célèbre Lion d’or. Tandis que 17 films sont également sélectionnés hors compétition. Une programmation où se sont glissés trois noms de réalisateurs controversés qui font polémique : Roman Polanski, Luc Besson et Woody Allen.

Pour cette 80e édition, le jury présidé par Damien Chazelle devra donc départager 23 films. Dans cette sélection, on retrouvera notamment "The Killer" de David Fincher, "Ferrari" de Michaël Mann, "Priscilla" de Sofia Coppola ou encore "Pauvre Créatures" de Yorgos Lanthimos. S’ajoutent à cette programmation les quelques films sélectionnés hors compétition avec notamment "The Wonderful Story of Henry Sugar" de Wes Anderson et "Daaaaaali !" de Quentin Dupieux. Mais c’est sans surprise que cette annonce fut occultée par l’apparition de trois noms plus que controversés. Cette édition de la Mostra de Venise signe en effet le retour dans les salles obscures de Roman Polanski, Woody Allen et Luc Besson. Tous les trois accusés de viols et agressions sexuelles.