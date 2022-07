Roman : "Le monde merveilleux" de Paul Colize, un huis clos sur la route qui casse les codes

La force du roman de Paul Colize est de nous tenir en haleine pendant une centaine de pages avec deux personnes qui se tirent la gueule dans une voiture. A chaque chapitre, le lecteur reçoit des pistes. Et notamment, par de très courts chapitres qui sortent du huis clos pour évoquer des faits historiques marquants qui donne une nouvelle perspective à la réflexion. Du huis clos incarcéré dans l’habitacle d’une voiture, on miroite avec d’autres situations ailleurs dans le temps et l’espace. Avec une même interrogation : la liberté de nos choix et le poids de nos décisions.