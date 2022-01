Romain Gary : un romancier aux 1000 vies mais aussi un politicien

Nommé consul général de France en 1955, Romain Gary ne va jamais cesser d’écrire. Après avoir publié " Les racines du ciel " (Prix Goncourt en 1956), il s’attaque maintenant à son autobiographie qui sortira plus tard sous le titre " La promesse de l’aube ".

Il mène donc de front deux vies, une vie littéraire faite de mots et une vie politique faite de paroles. Des paroles qu’il utilise pour défendre non seulement l’image de la France aux Etats-Unis mais aussi et surtout l’image du général de Gaulle qui est revenu aux affaires et au pouvoir.

Il goûte aussi au Cinéma… entre illusions et désillusions ! La suite (et la fin) des aventures de Romain Gary à Los Angeles, toujours racontée/s par Nicolas Buytaers et son invité, le romancier français Kerwin Spire, auteur du livre " Monsieur Romain Gary, Consul général de France " (aux éditions Gallimard