Romain Duris traumatisé par la guerre dans "Cessez-le-feu"

Le réalisateur s'est en partie inspiré du livre "L’Etrange destin de Wangrin" écrit par Hampaté Bâ, qui raconte l’histoire d’un interprète de l’administration coloniale des années 1910 qui a vraiment existé. Emmanuel Courcol tenait à appréhender correctement l'esprit africain et ne pas utiliser ce continent comme un simple décor exotique. La tâche s'est également compliquée suite à sa volonté de trouver des décors encore vierges et donc souvent difficiles d’accès. Certaines séquences ont été tournées dans des villages très reculés du Burkina et du Sénégal, avec la participation des populations locales. Le cinéaste expliquait à Allociné :

La séquence de la réparation du camion au début du film a été tournée avec le forgeron du village dans sa propre forge, fidèlement à ses traditions. De même pour l’épisode des chasseurs de brousse joués par d’authentiques Dozos Burkinabés, de l’arrestation de Georges jusqu’à son initiation selon le véritable rituel de la Confrérie.

