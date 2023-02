Romain Duris plus touchant que jamais dans "Nos Batailles"

Nos Batailles raconte la vie d’Olivier, un personnage qui se retrouve subitement seul avec ses enfants avec lesquels il peine à communiquer. Une intrigue appuyée par un naturel et une sincérité très touchante de la part de Romain Duris., Un film à découvrir vendredi 3 mars à 22h25 sur La Une, juste après Raoul Taburin a un secret.

Réalisé par le franco-belge Guillaume Senez, Nos Batailles raconte la vie d’Olivier (Romain Duris) et sa bataille entre sa vie professionnelle et son quotidien familial. Contremaître dans un entrepôt de vente en ligne, Olivier n'est plus du tout présent pour ses enfants et pour sa femme. Celle-ci disparaît du jour au lendemain, lui laissant les enfants et la charge mentale de se retrouver seul à devoir les élever. Le voilà donc brutalement mis face aux répercussions de son travail sur sa vie privée.

Romain Duris parle de son personnage comme "quelqu’un de bourru, pressé qui mélange la virilité dans le travail et la fragilité dans le familial". Le message de fond de Nos Batailles est clair : la vie, ce sont des batailles, nos batailles. C’est donc un film social et contemporain, qui nous touche tous et toutes.