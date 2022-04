Romain Bardet sur le chute de Julian Alaphilippe : "C'était une urgence, il ne pouvait pas bouger, pas respirer"

Julian Alaphilippe a été contraint à l'abandon ce dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège. Le champion du monde a été pris dans une chute collective et s'est retrouvé propulsé en dehors de la route, en contrebas de la voirie. Son compatriote Romain Bardet, lui aussi victime de la chute, s'st vite rendu compte que Julian Alaphilippe état dans une situation très délicate.



"On ne fait pas du vélo pour cela, la dernière fois que j’ai vu une telle chute, c’était William Bonnet sur le Tour, en 2015" a expliqué Romain Bardet à France Info. Avant d'aller plus en détails : "Tom Pidcock et un DirectEnergies sont tombés devant moi et à ma droite" a expliqué le récent vainqueur du Tour des Alpes à Velonews. "Pour moi, ça allait."

"Quand j'ai regardé autour, j'ai vu Julian, peut-être cinq ou six mètres plus bas" termine le Français. "C'était un choc émotionnel, il était vraiment dans une situation inquiétante. Personne ne venait, alors qu'il avait vraiment besoin d'aide. C'était une urgence, il ne pouvait pas bouger, pas respirer"