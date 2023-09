Romain Bardet, poisson pilote inédit pour Alberto Dainese : "Romain est en grande forme depuis le début de la Vuelta"

Et de deux pour DSM-Firmenich. La formation néerlandaise a déroché une deuxième victoire au Tour d’Espagne. Après avoir remporté le contre-la-montre par équipe, elle s’adjuge la 19e étape grâce à Alberto Dainese qui a réglé au sprint le peloton.

"Après le chrono par équipe, ça a été dur. On a eu beaucoup de moments avec des chutes et un peu de malchance où on n’arrivait pas trop à se trouver dans le final" explique Romain Combaud au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers avant de poursuivre. "Celle-là, on l’attendait parce qu’on savait qu’Alberto était un des plus rapides avec Kaden Groves mais on n’arrivait pas à trouver l’ouverture. C’est à présent chose faite. Même s’il reste deux jours de course, notre Vuelta est réussie."

Pris dans une chute à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée, Sean Flynn n’a pas su remplir son rôle de poisson pilote auprès du sprinteur italien. Finalement Dainese a été lancé par… Romain Bardet. "Dans ce type d’arrivée toute droite avec un petit peu de vent, il faut avoir de la force et Romain est en grande forme depuis le début de la Vuelta. C’est juste génial et on va bien en profiter" se réjouit le coureur français.

Il faut dire que le parcours de ce Tour d’Espagne n’offrait pas beaucoup d’opportunités aux sprinteurs de s’illustrer. Cette victoire est donc un énorme soulagement pour l’Italien mais aussi pour toute la formation DSM. "Alberto est malgré tout un sprinteur qui passe bien les bosses" explique Romain Combaud. "Il a déjà gagné sur le Giro, maintenant la Vuelta. Il ne lui manque plus que le Tour de France. Je suis un peu déçu qu’il parte l’année prochaine mais content pour lui qu’il se soit imposé" termine son équipier.