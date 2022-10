Romain Bardet : "Pogacar et Evenepoel sont des génies du vélo… Quand ils sont à 100%, personne ne peut rivaliser"

La saison cycliste 2022 a marqué la confirmation de jeunes coureurs au premier plan : Jonas Vingegaard (25 ans) vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar (24 ans) et ses 16 victoires dont le Tour de Lombardie et surtout Remco Evenepoel (22 ans), vainqueur de la Vuelta et champion du monde à Wollongong. Dans un entretien accordé à Eurosport, Romain Bardet, 32 ans, a fait l’éloge de cette nouvelle génération talentueuse et complètement décomplexée.

Le grimpeur français, qui a prolongé son contrat avec DSM en 2024, s’est montré dithyrambique envers le Slovène de la formation UAE et le nouveau porteur du maillot arc-en-ciel. "Pogacar et Evenepoel ont un truc en plus, ce sont des génies du vélo. Quand ils sont à 100%, personne ne peut rivaliser, ils font la course entre eux. Ils ne s’occupent pas de nous, les seconds couteaux", a déclaré Bardet, avant de poursuivre, Tout le monde voit que ça roule plus qu’avant. Dans les ascensions, le rythme est incroyable. La structuration des équipes a changé la donne. Quand on voit les équipes Jumbo ou UAE sur les grands tours, cinq ou six des huit mecs pourraient être leaders. Pour nous, opposants directs, ça se complique vite. Il faut essayer de garder la tête froide et calibrer ses forces pour survivre à ça".

Après avoir subi la domination de Chris Froome, Bardet doit désormais rivaliser avec une nouvelle génération de coureurs. "Ce n’étaient pas des paroles en l’air quand je disais en 2016 ou 2017 que mes meilleures années étaient encore devant moi. Les chiffres sont clairs, je suis plus fort que ces années-là mais il y a des jeunes coureurs encore plus forts", a conclu le Français.