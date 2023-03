Romain, as du karting, rêve de suivre les traces de Max Verstappen

Le nerf de la guerre en sport moteur, ce sont les finances, plus le niveau monte, plus cela coûte cher, comme le confie Damien, le papa de Romain : "Le talent ne suffit pas dans le karting. La saison dernière, ça nous a coûté quasi 10.000 euros en fonds propres. On a la passion, on a cette complicité mais le budget nous freine. Aujourd’hui c’est déjà compliqué, et plus on avance plus ça coûtera cher. Mais on s’adapte. Et pour y arriver, il travaille deux fois plus".

Romain a un abonnement à Mariembourg. Il y est quasi tous les samedis. Il connaît cette piste, comme sa poche. Il pourrait quasi y rouler les yeux fermés : "Quand même pas les yeux fermés. Cela fait quand même 4 ans que je fais du kart. La piste de Mariembourg c’est un peu comme mon jardin".