Agé de 8 ans, Romain a grandi entouré de ses grandes sœurs avec qui il adore chanter. On peut le qualifier de touche à tout : il ne sait pas encore s’il veut être danseur, chanteur, musicien, inventeur ou vétérinaire plus tard car le métier de ses rêves rassemble toutes ces compétences.

Même s’il suit des cours de danse et de piano depuis son plus jeune âge, sa véritable passion est toute autre : ce sont les cartes Pokémons, dont il possède une impressionnante collection.

Lors des auditions à l’aveugle, Romain a chanté "Tout va bien" d’Orelsan. Matthew Irons, Alice on the Roof et Black M se sont retournés mais après avoir écouté tous leurs arguments, c’est finalement l’équipe d’Alice on The Roof qu’il a choisi d’intégrer.