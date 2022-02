Romain a 25 ans et vient de Cannes, dans le sud de la France. Chanteur-guitariste, cela fait plusieurs années que ce candidat vit de sa passion. En 2020, il a été candidat de la version française de The Voice, dans l’équipe de Lara Fabian. Cette coach lui a donné envie de rencontrer le public belge et c’est pour cela qu’il tente désormais sa chance à The Voice Belgique ! Romain se dit ravi "d’avoir un autre aperçu de ce qu’est The Voice et de découvrir l’envers du décor d’un autre pays". Lors des Blind Auditions, Romain a chanté "Show Must Go On" de Queen et récolté 4 buzz ! Cependant, c’est dans l’équipe de Christophe Willem qu’il a décidé de poursuivre l’ave nture.