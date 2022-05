Rom' qui tombe à pic : Lukaku redevient l'arme fatale de Chelsea pour la finale de la FA Cup

Il n'avait pas inscrit le moindre but en Premier League pour les Blues en 2022, le voilà auteur de trois buts en moins d'une semaine. Romelu Lukaku sait choisir son timing pour se replacer au centre du jeu : samedi, Chelsea défiera Liverpool en finale de la FA Cup, et tout pourrait être pardonné.

Romelu Lukaku est dans une opération de rédemption et, depuis une semaine, on ressent le parfum de ce qu'aurait dû être la saison de son retour à Chelsea. Son doublé éclair face à Wolverhampton avait déjà fait frémir les supporters. Le Belge avait d'abord pris ses responsabilités sur penalty, vu les absences de Jorginho, Mount et Havertz, spécialistes de l'exercice. Dans la foulée, son envoi du droit en pleine course avait rappelé à tout le monde l'étendue de ses qualités. Trois jours plus tard, à Leeds United, dans son style caractéristique, il avait poursuivi sur sa lancée en inscrivant le but du break final. Deux performances qui doivent lui permettre de tourner définitivement la page de la funeste interview accordée à Sky Italia, dans laquelle il avait multiplié les maladresses pour finalement se mettre tout Chelsea à dos.