Rom-Com Core : les comédies romantiques des années 2000 qui influencent la mode

On les croyait retombées dans l'oubli mais les années 2000 pourraient encore faire la pluie et le beau temps sur la mode en 2023. Ce sont plus exactement les héroïnes des comédies romantiques des années 2000 qui inspirent les plus jeunes à travers la tendance "Rom-Com Core".

Jennifer Garner, Kate Hudson, Jennifer Lopez, Katherine Heigl, Marion Cotillard ou encore Cameron Diaz règnent sur la planète mode en ce début d'année. Mais bien que leurs tenues - les vraies - soient toujours scrutées à la loupe, ce ne sont pas celles du quotidien qui intéressent mais celles qu'elles portaient dans certaines des comédies romantiques qui ont contribué à les rendre célèbres dans les années 2000. C'est la tendance "Rom-Com Core", qui propose de se vêtir comme les personnages des plus grandes comédies romantiques du début du troisième millénaire. La nostalgie n'a visiblement pas fini d'impacter le dressing des hommes et des femmes et ce, aux quatre coins du monde.