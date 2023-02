Rollon, le premier viking qui fonda la Normandie

En 911, impuissant à le combattre et le chasser, le roi carolingien Charles le Simple lui concède la Neustrie, un territoire à l’ouest du royaume, en échange de sa conversion. Rollon devient le duc Robert 1er. L’adorateur d’Odin et Thor se fait prince chrétien. Et rebaptise la Neustrie : Normandie, la " terre des hommes du nord ".



Une région vient de naître. Une identité collective s’invente. Une légende singulière s’écrit. Celle du premier des Normands, fondateur d’une dynastie de Ducs, dont la puissance trouvera son apogée avec son descendant, Guillaume le Conquérant.



Au XIe siècle, le Historia Normanorum, écrit par le chanoine Dudon de Saint-Quentin, est le premier manuscrit à révéler cette épopée. Ce livre sert de point de départ à ce docu-fiction qui se vit en quatre temps et autant d’événements charnières : le Bannissement, l’Invasion, la Conversion et la Fondation.