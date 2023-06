Rolling Stones : une compilation rééditée en vinyle et en format digital

L’album Forty Licks des Rolling Stones, qui rassemble les chansons les plus emblématiques de la carrière du groupe ainsi que quatre titres inédits, sortira pour la première fois en version numérique le 26 juillet.

Deux jours plus tard, il sera disponible, toujours pour la première fois, dans une somptueuse édition limitée de quatre disques, en vinyle noir de 180 grammes. Au même moment, les fans des Stones pourront également écouter en streaming les nouvelles versions Dolby Atmos des 40 titres de l’album.

Forty Licks est sorti en septembre 2002 pour célébrer le 40e anniversaire des Stones et marquer le début de leur gigantesque tournée Licks. Ce spectacle mondial a traversé le monde au cours des 14 mois suivants avec 117 concerts et devenant la deuxième tournée la plus lucrative de l’histoire à l’époque.

Cette collection, qui dure plus de 2 heures et demie, comprend pas moins de 20 singles classés dans le Top 10 (États-Unis), dont 13 sont entrés dans le Top 5 et 7 ont atteint la première place, notamment "Satisfaction", "Miss You", "Brown Sugar", "Paint It, Black", "Honky Tonk Women", "Get Off Of My Cloud" et "Angie". C’est assez similaire au Royaume-Uni, avec 20 singles dans le Top 10, 16 dans le Top 5 et 7 n°1 comme "The Last Time", "Jumpin' Jack Flash" et "It’s All Over Now", ainsi que "Satisfaction", "Get Off My Cloud", "Paint It, Black" et "Honkey Tonk Women".

Après sa sortie initiale, Forty Licks s’est vendu à sept millions d’exemplaires dans le monde entier et est depuis lors considéré comme l’anthologie définitive de la carrière du groupe. C’est la première collection à rassembler des enregistrements marquants de toutes les étapes de leur histoire, depuis leurs débuts chez Decca UK et London US (ABKCO Records) jusqu’à la création de leur propre maison de disques, Rolling Stones Records.