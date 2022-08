Rolling Stones : la vidéo de "We love You" disponible pour la première fois

La vidéo de " We Love You " est inspirée du procès en diffamation du poète et dramaturge Oscar Wilde, en 1895. Mick Jagger jouant le rôle d’Oscar Wilde, Keith Richards celui de l’accusateur, le marquis de Queensbury, et Marianne Faithfull dans le rôle du Lord Alfred Douglas. Le clip remet l’histoire à jour, avec Faithfull apparaissant sur un tapis, tenant un exemplaire du journal " Evening News and Star " avec à la une en grand titre " DROGUES : BRIAN JONES ECOPE DE NEUF MOIS ".

Et comme nous vous le disions, " We Love You " rassemble à la fois les Stones et les Beatles puisque dans les chœurs, on retrouve John Lennon et Paul McCartney, qui leur rendaient la politesse après que Mick Jagger et Keith Richards – tout comme Marianne Faithfull – ont été invités sur " All You Need Is Love " des Beatles.