Rolling Stones : Chuck Leavell en exclusivité sur Classic 21 !

Ce lundi, à l’occasion de la venue des Stones en Belgique au Stade Roi Baudouin, Walter De Paduwa recevait, en direct sur l’antenne de Classic 21, le pianiste/claviériste du groupe, Chuck Leavell.

Ce dernier est l’un des pianistes les plus reconnus parmi ses pairs. En plus de faire partie de l’aventure des Stones depuis 40 ans, il a aussi joué avec les plus grands comme le Allman Brothers Band, les Black Crowes, sur l’Unplugged d’Eric Clapton, avec Bruce Springsteen, George Harrison, David Gilmour, Train, Drops of Jupiter et encore beaucoup d’autres stars.