Rolling Blackouts Coastal Fever : Pièces à convictions

Au-delà de son nom à rallonge, Rolling Blackouts Coastal Fever présente la caractéristique d’aligner trois chanteurs et guitaristes de front (Fran Keaney, Tom Russo, Joe White). Épaulé par le bassiste Joe Russo (le frère de Tom) et le batteur Marcel Tussie, le gang tricote sa fibre pop moderne à l’aide de tissus dégotés dans les plus belles boites à couture du rock indé. Sous les chansons tissées par les Australiens, on reconnait ainsi l’étoffe des héros (The Feelies, Pavement, The Clean, The Go-Betweens) et quelques ourlets partagés avec des formations comme Parquet Courts, Real Estaste ou Corridor. C’est sur ces bases que les cinq garçons fusionnent leurs énergies via des refrains à la mélancolie conquérante. En marche depuis l’inaugural "Hope Downs" en 2018, la recette établie par les Australiens est désormais bien huilée. Les douze morceaux enregistrés sur le nouveau "Endless Rooms" en témoignent parfaitement. "Comme il n’était pas question d’enregistrer un album concept, nous avons rassemblé nos maquettes sous l’enseigne "Endless Rooms"", détaille Joe White. "Le titre est resté pour l’album. C’est aussi celui d’une chanson sur notre vie en tournée. Où arrive toujours le moment où il faut trouver des chambres d’appoint, des pièces où se reposer pendant quelques heures avant de repartir…"