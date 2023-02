"Rollerball", une dénonciation des dérives de notre société dans un film dystopique

Ce film dystopique sorti en 1975 raconte un monde régi par des corporations qui avilissent le peuple. Ce classique américain est à découvrir le mercredi 8 février à 20h40 sur La Trois.

Que raconte ce film ?

En 2018, dans un univers futuriste de type dystopique, les nations du monde ont disparu, remplacées par des cartels économiques planétaires. Les corporations ont regroupé les activités humaines en six départements : Alimentation, Communications, Énergie, Logement, Luxe et Transports.

Avec cette organisation de la société, la population humaine jouit d'un confort matériel inégalé. Mais celle-ci a néanmoins besoin de purger régulièrement les pulsions violentes qui la parcourent. C'est dans ce but que les corporations ont créé le rollerball, un sport violent qui mélange divers sports dont le patinage à roulettes, le motocyclisme et le football américain. Le slogan du jeu est : " Le jeu est plus grand que le joueur ". Jonathan E., un de ses puissants athlètes, est prêt à défier tous ceux qui veulent le mettre hors jeu.