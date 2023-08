Roller : trois médailles en deux jours pour Bart Swings aux championnats du monde

En deux jours, Bart Swings a déjà remporté trois médailles aux championnats du monde de roller à Montecchio Maggiore, en Italie. Dimanche, il était intouchable sur le kilomètre et une demi-heure plus tôt, il avait terminé troisième d’une course aux points sur 10 kilomètres.

Swing s’est montré mécontent au départ de la dernière course de la journée. Il n’a pas du tout apprécié le nouveau titre mondial du Colombien Juan Mantilla et la manière agressive, parfois antisportive, dont les Sud-Américains patinent. "Décu et frustré", ont été ses mots avant de considérer son triomphe sur 1000 mètres comme une satisfaction. "C’était une bonne course, difficile. A deux tours de la fin, j’ai senti que je pouvais maintenir ma vitesse. Le moment d’attaquer était arrivé." Swings a relégué le Chilien Hugo Ramirez à la deuxième place et l’Italien Duccio Marsili à la troisième. Swings avait pris la deuxième place de l'élimination lors de la première journée.

Le programme de l’après-midi était prometteur puisque Swings et Jason Suttels avaient remporté leur demi-finale. Swings a dominé le favori l’Italien Giuseppe Bramante et Suttels a devancé le Français Martin Ferrié et Mantilla, qui a remporté la course par élimination le premier jour. En finale, Mantilla et Swings ont pris un départ rapide. A mi-parcours, Swings s’est laissé rétrograder avec Mantilla, qui le suivait comme son ombre. Suttels n’a pas pris le commandement, Ferrié a glané suffisamment de points pour être à égalité avec Swings. Dans les derniers tours, Mantilla a pris ses distances avec le Belge.

Les quatre autres Belges ne luttent pas pour les prix. Bien que l’un d’entre eux ne soit pas passé loin : le junior Jorun Geerts a pris la quatrième place de la course à élimination. Fran Vanhoutte et le junior Laurens Bergé ont été discrets sur les longues distances, Bergé a même été surpris par l’élimination de deux patineurs en un tour. Le junior Sietse Troost Jr a chuté lors des qualifications de la course à élimination et n’a donc pas participé à la finale du soir.