Rôles de femmes objets : "il faut dire non", affirme Juliette Binoche

Les actrices doivent apprendre à dire "non" aux rôles qui transforment les femmes en objets, a déclaré dimanche l’actrice française oscarisée Juliette Binoche au festival du film de Saint-Sébastien où lui sera remis un prix pour sa carrière d’actrice.

"Il faut savoir aussi dire non à des choses pour ne pas être dans une espèce de système où on vous voit comme ça", a déclaré Juliette Binoche, l’une des actrices françaises les plus reconnues.

Lorsqu’on lui a proposé des rôles où elle était "la femme de quelqu’un, ou objectivée en tant que femme", elle dit les avoir refusés.

"J’ai juste dit 'non' parce que je n’étais pas intéressée", a affirmé devant des journalistes l’actrice de 58 ans, admettant qu’elle s’est sentie "très chanceuse" d’avoir joué autant de rôles intéressants tout au long de sa carrière.

"C’est pas toujours facile, mais il faut savoir aussi sauter dans un inconnu où on n’est plus dans des codes machistes", a poursuivi Juliette Binoche, dont le rôle dans "Le Patient anglais" (1996) lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.