Rôle de favori, dangers, choix tactiques : l'analyse de Rodrigo Beenkens avant les Mondiaux

Dimanche, tous les yeux des amateurs de cyclisme seront rivés vers Glasgow pour suivre la course en ligne Élite messieurs des Mondiaux. Avec Remco Evenepoel, Wout van Aert et Jasper Philipsen dans ses rangs, la Belgique sera sans aucun doute l’équipe à battre. Rodrigo Beenkens, qui à cette occasion commentera ses 33e Mondiaux de cyclisme, a préfacé avec nous cette course tant attendue.

L’annonce de la sélection belge a évidemment fait beaucoup de bruit. Présentée comme un monstre à trois têtes avec les 3 leaders que sont Evenepoel, van Aert et Philipsen, la Belgique fait office de grande favorite pour ces Mondiaux. Mais avoir trois leaders dans une seule et même équipe est-il bénéfique ?

"Si tout se passe bien, c’est un avantage. C’est la troisième année consécutive qu’on est clairement les favoris. Et je pense qu’il faut s’y habituer parce que, quel que soit le parcours dans les années à venir, on le sera encore très régulièrement. C’est un avantage parce que ça offre trois options très complémentaires. On a une option défensive avec Jasper Philipsen, on a une option offensive, qui est sans doute une des meilleures, si pas la meilleure du monde, avec Remco Evenepoel, et une option intermédiaire avec Wout Van Aert, qui est un petit peu comme la valse, un pas en avant, deux pas en arrière. Il peut arriver dans un petit groupe, ou aussi seul. On a là trois situations très intéressantes, et si tout se passe comme convenu, c’est un avantage".

Se présenter avec trois leaders pourrait également être un inconvénient selon Rodrigo Beenkens.

"Si à un moment on se retrouve avec une échappée dans laquelle il y a l’un ou l’autre des grands favoris des grandes nations, et qu’aucun des trois Belges n’est devant, là on va se retrouver devant une situation plus compliquée parce que si un doit se sacrifier pour l’autre ce sera peut-être moins évident".

La clarté sera la clé de la réussite

"La clarté sera la clé de la réussite, poursuit notre journaliste, il faut que les choses soient très clairement mises sur papier. Moi je ne suis pas dans le secret de Sven Vanthourenhout (NDLR : le sélectionneur belge), mais il est plus qu’évident qu’il faut un coach qui soit, non seulement fédérateur, mais qui puisse aussi faire passer son point de vue à ces grandes personnalités. Il faut que le coach soit au-dessus de la mêlée, qu’il trouve les bons mots. Et il faudra envisager tous les différents cas de figure".

Parmi tous les cas de figure, Rodrigo Beenkens en ressort deux.

"Si on arrive à vingt et que Remco et Wout sont là, est-ce que c’est Remco qui emmène le sprint pour Wout ? Autant on sait que Van Aert a des difficultés sur les sprints courts, explosifs, autant il est quasiment intouchable sur un sprint en petit comité, après une course difficile, longue, et lorsqu’il est lancé à grande vitesse. Qui est le gars idéal si on arrive dans ce cas de figure-là ? C’est Remco. On l’a vu faire ça pour Fabio Jakobsen en début d’année. Si Remco peut lancer Wout, c’est un cas de figure qu’il faut évoquer de la même manière qu’il faut évoquer le cas de figure où on se retrouverait à trente avec Philipsen. Il faut savoir si van Aert est prêt à être le van der Poel d’un jour de Philipsen. Est-ce que chacun est bien conscient qu’il faudra peut-être rouler pour l’autre ? Je pense qu’il faut étudier ces cas de figure-là, qui ne sont peut-être pas les plus probables".