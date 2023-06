Roland-Garros : Zverev se fait peur mais vient à bout d’Etcheverry pour rejoindre les demi-finales

Place à l’avant-dernier quart de finale chez les hommes ce mercredi. Et l’affiche promettait d’être riche en puissance ! D’un côté, un Alexander Zverev revanchard après sa cruelle blessure face à Rafael Nadal sur ce même Philippe Chatrier en demi-finale en 2022. Il affrontait la grande surprise de ce top 8 : Tomas Etcheverry. Et c’est l’Allemand qui rejoint le dernier carré.

Le finaliste de l’US Open 2020 se procure la première balle de break du match, finalement sauvée par l’Argentin. L’Allemand ne désespère pas et empoche le service de son adversaire lors du jeu suivant. Un break suffisant puisque Zverev s’offre la première manche six jeux à quatre en 52 minutes de jeu malgré deux balles de débreak sauvées à 4-3. Petite particularité ? Il s’agit du premier set perdu du tournoi par l’invité surprise de ces quarts.

Loin d’être abattu, Etcheverry pense faire le plus dur en empochant le service du géant allemand, mais l’ancien numéro trois mondial refait son retard dans la foulée pour revenir à 3-4 dans le deuxième set. Alors qu’on pense voir Zverev recoller au score, il offre son jeu de service suivant. Comment ? Avec deux doubles fautes et un smash raté. Le protégé de Juan Monaco ne tremble ensuite pas et s’offre la deuxième manche six jeux à trois.

L’homme qui a nommé son chien "Roland-Garros" poursuit alors sur sa lancée et breake l’ancien top 10 d’entrée. Une joie de courte durée puisque l’actuel 27e joueur mondial enchaîne cinq des six jeux suivants.

La quatrième manche est également très disputée mais l’Allemand serre le jeu et breake à 3-3. Un break suffisant pour gagner le set et le match.

Zverev affrontera le vainqueur du duel entre Holger Rune et Casper Ruud prévu ce mercredi soir. Et une chose est sûre : l’Allemand tentera de définitivement tourner la page de 2022.