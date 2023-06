Roland-Garros : Zverev prend l’express de nuit, Fritz éteint les derniers espoirs français

Alexander Zverev s’est hissé au troisième tour de Roland-Garros. L’Allemand, 22e tête de série du tournoi parisien, s’est qualifié en trois sets. Taylor Fritz est, lui, venu à bout d’Arthur Rinderknech, dernier Français en lice, dans l’ambiance électrique du Court Suzanne Lenglen.



Programmé en night session, Sacha n’a pas trop fait durer le plaisir. Il n’a laissé que sept jeux à son adversaire, le Tchèque Alex Molcan (6-4, 6-2, 6-1). Le match a été plié en moins de deux heures.



L’Allemand, ex-N.2 mondial, retrouve la terre battue parisienne un an après sa grave blessure en demi-finale face à Rafael Nadal. Il a rejoué pour la première fois sur le Court Philippe Chatrier depuis son abandon. Avec 16 victoires pour 14 défaites, son retour à la compétition est plutôt compliqué. Il a tout de même signé deux demi-finales à Dubaï en mars et plus récemment à Genève.



Au prochain tour, il affrontera l’Américain Frances Tiafoe (ATP 12). L’Allemand mène 6-1 dans les confrontations directes.