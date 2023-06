Roland-Garros : Zverev écarte Dimitrov et retrouvera Etcheverry, tombeur de Nishioka, en quarts de finale

Alexander Zverev (ATP 27/N.22) retrouvera Tomas Martin Etcheverry (ATP 49) en quart de finale de Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem, samedi sur la terre battue parisienne. L’Allemand s’est imposé face au Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 29/N.28) en trois sets et 2h17, 6-1, 6-4, 6-3.

Demi-finaliste en 2021 et en 2022, Zverev a démontré sa supériorité dans la première manche, en breakant à trois reprises Dimitrov pour s’imposer sur le service du Bulgare, qui n’a jamais dépassé les huitièmes de finale à Paris, 6-1. Le deuxième set a été plus laborieux, et Grigor Dimitrov a pris la main en breakant, avant de se faire rattraper et de concéder la manche, une nouvelle fois sur son service, malgré quatre balles de set écartées, 6-4. L'Allemand de 26 ans a résisté à sept balles de break sur ses deux premiers jeux de service dans le troisième set, prenant au passage celui de Dimitrov pour mener 3-0. Ce dernier a néanmoins enchaîné trois jeux pour recoller au score, avant de s’effondrer et de s’incliner, 6-3.

Zverev aura l’opportunité de retrouver le dernier carré de Roland-Garros, en affrontant l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, qui a disposé du Japonais Yoshihito Nishioka en trois manches, 7-6 (10/8), 6-0, 6-1. Seule la première manche a été disputée, et Nishioka a réussi à refaire son retard après le break initial d’Etcheverry, s’offrant même une balle de set dans le tie-break. Mais l’Argentin a converti la troisième de ses balles de set, 10/8, avant de balayer son adversaire dans le deuxième set, 6-0. La troisième manche a débuté avec cinq jeux consécutifs pour Etcheverry, mais Nishioka n’a que sauvé l’honneur avant que le 49e ne conclue, 6-1. Pour sa deuxième participation au tableau final, l’Argentin de 23 ans crée la surprise après sa sortie au premier tour en 2022.