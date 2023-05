Roland-Garros : Zizou Bergs insulté et menacé sur les réseaux sociaux après sa défaite

Déception pour Zizou Bergs (ATP 131), mercredi à Paris. Le Limbourgeois, 23 ans, qui espérait se qualifier pour la première fois pour le tableau final à Roland Garros, s'est incliné dès le deuxième tour des qualifications face au Portugais Frederico Ferreira Silva (ATP 225), 6-3, 6-3.

"Je suis frustré par ce match", a-t-il confié à Jeu, Set et Podcast après sa défaite. "Pourtant, j'avais bien commencé, mais après le deuxième break, les émotions ont pris le dessus et je ne suis pas parvenu à les canaliser. C'était le chaos. Ma tête n'était pas là aujourd'hui à cause de choses d'ordre privé dont je n'ai pas trop envie de parler. Et quand c'est comme ça, le tennis ne peut pas suivre. J'ai manqué un peu d'agressivité".

Il n'y aura donc pas de troisième participation à un Grand Chelem pour Zizou Bergs, qui avait hérité d'une wild card à Wimbledon l'an dernier et s'était ensuite extirpé des qualifications à l'Australian Open en janvier. Mais comme si cela ne suffisait pas, le natif de Lommel a été copieusement insulté et menacé par la suite sur les réseaux sociaux, poussant son papa, Koen, à réagir.

"Cela arrive très souvent, quasi chaque fois après une défaite", a confié le Limbourgeois, qui n'a pas hésité à partager certains messages sur son compte Twitter.