Roland-Garros – Xavier Malisse fait partie des "Légendes" du tournoi 2022

Xavier Malisse est l’un des joueurs belges qui participent au tournoi de Roland-Garros cette année. Mais il a intégré le tableau d’une épreuve à part, le Trophée des Légendes, moins "officielle" que les autres. Elle permet aux "anciens" de jouer en s’amusant, et aux fans nostalgiques de revoir leurs idoles d’antan, Martina Navratilova, Gabriela Sabatini, Goran Ivanisevic et tous les autres. Dont l’ancien numéro un belge, X-Man.

Entretien avec Xavier Malisse…

Xavier, comment allez-vous ?

Et bien, ça roule, tout va bien. Je pense que je me suis bien intégré dans le milieu du coaching, après avoir arrêté de jouer. J’aime entraîner, et j’adore jouer des tournois de légendes. Je suis vraiment content d’être invité ici.

Comme se passe votre collaboration avec le Sud-Africain Lloyd Harris, le joueur que vous entraînez ?

Il a plus de mal, cette année, que l’année dernière. Il n’est pas au top, physiquement. Il a eu le Covid, et des soucis personnels. Il faut apprendre à gérer cela aussi. Il a perdu au premier tour de Roland-Garros. Bon, il a fait un troisième tour à Indian Wells et un quatrième tour à Miami, et ce n’était pas si mal. Il faut encore apprendre à jouer avec la pression, à défendre ses points. Et c’est un peu difficile pour lui. Mais sinon, cela marche bien. On fait notre travail, et c’est cool, j’aime bien. Je ne travaille pas avec lui à temps plein. J’aime bien le mélange entre mes tournois sur le Champions Tour, et le fait de l’accompagner sur le circuit.

Vous jouez donc le Trophée des Légendes de Roland-Garros avec Mats Wilander…

Nous ne choisissons pas nos partenaires, mais pour moi c’est fabuleux d’être avec lui. J’ai joué contre lui quand j’avais six ans, à Waregem, là où j’ai commencé le tennis. Il était le parrain du club. C’était mon idole. J’ai déjà joué contre lui, au Champions Tour, mais je n’avais jamais joué avec lui. C’est ce que j’aime, dans le tennis des Légendes, tu joues avec des gens qui ont été tes idoles. Le plaisir, c’est cela qui compte, et pas les résultats. Il s’agit de faire un show, et de jouer avec lui, je trouve ça magnifique. Et c’est cool, d’être encore présent lors de la deuxième semaine du tournoi, et de voir des matches. Roland-Garros a beaucoup changé, depuis que j’y étais venu la dernière fois. C’est beaucoup mieux, c’est plus grand, c’est beau. Je suis content d’être là.