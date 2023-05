Roland-Garros : Wickmayer et Geerts au 2e tour des qualifications, Collignon et Benoit éliminés

Michael Geerts (ATP 250) est venu à bout du Russe Pavel Kotov, 121e mondial et tête de série N.6 des qualifications, mardi au 1er tour des qualifications de Roland-Garros.

Battu 6-3 lors du premier set, Geerts ne s’est pas laissé abattre et a répondu dans le deuxième set pour gagner 6-4 et revenir à 1-1. Tout s’est alors joué dans un troisième et dernier set très disputé (1h12) et bouclé au tie-break 10-7 pour la victoire du Belge en 2h54 de rencontre.

Raphaël Collignon a quant à lui été éliminé au premier tour des qualifications quelques heures plus tôt. 210e mondial, le Belge s’est incliné en trois sets 6-4, 4-6, 6-4 face à l’Australien Aleksandar Vukic, 95e mondial et tête de série N.18 des qualifications.