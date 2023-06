Roland-Garros – Une station spatiale, des forêts dans le Sud, un événement de plus en plus éco-responsable

Le tournoi de Roland-Garros est de plus en plus "vert". Les joueurs sont partie prenante, et le public le voit, peut-être sans s’en rendre compte. La façon de se désaltérer, lors des changements de côté, a changé…

En France, il y a une loi qui impose l’interdiction de la distribution gratuite de bouteilles en plastique à usage unique, qui contiennent des boissons. Donc désormais, on ne distribue plus gratuitement des bouteilles d’eau aux joueurs, comme on avait l’habitude de le faire. On met à leur disposition des gourdes et des fontaines à eau, pendant toute la durée du tournoi. On ne les voit pas forcément se servir, mais il y a une fontaine dans les glacières, bien au frais. Ils peuvent s’approvisionner en eau, ou demander à un ramasseur de balles, ou une ramasseuse, de les aider. Ils ont tout de suite adhéré au projet, mis en place l’année dernière. On avait un peu peur, parce que c’est un changement de comportement et d’habitudes, mais cela a suscité l’adhésion de tout le monde. C’est un vrai succès. Et c’est génial, parce qu’on a été le premier grand événement international à le faire en France. Et désormais d’autres organisations s’en inspirent. Même Wimbledon va s’y mettre cette année.

Ces gourdes, elles sont en plastique. Donc, il ne faut pas qu’elles polluent, après avoir été utilisées…

L’objectif, c’est qu’elles durent le plus longtemps possible. Donc on demande aux joueurs et aux joueuses, à la fin de leur tournoi, de rendre les gourdes. Et une action symbolique est proposée. Pour chaque gourde rendue, deux euros vont à un projet de reboisement de forêts impactées par le dérèglement climatique. La Fédération Française de Tennis a un partenariat avec la Région Sud, donc la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mais on se rend compte que les joueurs aiment beaucoup nos gourdes. Donc ils ne les rendent pas souvent, et les gardent en souvenir. On peut se dire que c’est nouveau, et quand de nombreux événements auront mis le dispositif en place, le fait de rendre les objets sera devenu classique et automatique.