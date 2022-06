Roland-Garros : un petit pas historique pour Nadal, un pas de géant pour Ruud

Mais justement en demi-finale, après avoir enchaîné des matchs extrêmement éprouvants contre Auger-Aliassime en 8es et Djokovic en quarts, il est apparu physiquement moins incisif. Il n’a peut-être dû son salut qu’à la terrible blessure subie par son adversaire Alexander Zverev à la fin du deuxième set – alors que le match avait commencé depuis plus de trois heures – et qui l’a conduit à abandonner.

"Je pense qu’il est un peu chanceux que le match se soit terminé avant les cinq ou six heures de jeu (qui semblaient s’être engagées, NDLR) parce qu’il est apparu usé physiquement, aussi en raison du jeu et de la tactique de Sacha (Zverev)", a estimé l’ancien N.1 mondial Mats Wilander, titré trois fois à Roland-Garros, aujourd’hui consultant pour Eurosport.

Chris Evert, qui a soulevé sept fois la coupe Suzanne-Lenglen, est sur la même longueur d’onde : "J’ai la sensation qu’il était un cran plus lent que normalement (à cause de l’âpreté de ses matchs précédents) et je me demande quel Rafa va se présenter dimanche", a déclaré l’Américaine sur Eurosport.

Elle écarte en tout cas un écueil pour l’Espagnol, la pression d’un nouvel exploit hors du commun : "Il va chercher son 14e titre mais je ne pense pas que la pression aura un quelconque impact sur lui, il est habitué."

D’autant qu’en neuf finales de Grand Chelem contre un joueur qui s’y hissait pour la première fois, Nadal n’a été battu qu’une seule fois, par Stan Wawrinka à l’Open d’Australie 2014.