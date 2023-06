Roland-Garros – Touchée à la hanche et au dos, Mertens a tout donné : "Je n’ai pas mal joué mais ce n’était pas assez"

Elise Mertens a longtemps fait la course en tête dans son huitième de finale à Roland-Garros face à Anastasia Pavlyuchenkova mais a finalement craqué et s’est inclinée 6-3 6-7 (3/7) 3-6. La Belge était évidemment déçue au micro de Christophe Delstanches : "Je n’ai pas mal joué aujourd’hui mais elle a vraiment haussé son niveau dans le deuxième et le troisième set. C’était vraiment difficile de trouver les solutions. J’ai vraiment poussé dans le troisième mais ce n’était pas assez".

Avec 16 doubles fautes, la Belge a peiné au service, forçant parfois ses deuxièmes balles car elle savait que la Russe était agressive : "C’est vraiment compliqué. Je ne savais pas où servir parce qu’elle est très forte des deux côtés, en coup droit et en revers. Je suis tellement déçue de ne pas avoir pris ma chance. C’était 7-6 pour elle dans le deuxième, elle a vraiment bien joué dans le tie-break. C’était vraiment compliqué de faire quelque chose. Je n’ai pas mal joué mais ce n’était pas assez".

En menant un set à zéro et 3-1 dans la deuxième manche avec des balles de double break, Mertens a sans doute dû se voir à un moment en quart de finale mais la Russe a finalement renversé la rencontre : "Je suis tellement déçue. Ça, c’est la réalité parce que je veux gagner tous les matches. Mais je suis quand même aussi fière de moi parce que je voulais faire un quatrième tour ou plus cette année. Ce n’était pas loin mais en même temps c’était loin parce que je n’ai pas eu de balle de match donc c’est un sentiment mitigé".

Dans le troisième set, Mertens a fait appel au kiné et a semblé diminuée : "J’avais déjà ça dans le deuxième match. Je pensais que c’était ok mais aujourd’hui, j’ai vraiment bloqué mon dos et la hanche était aussi un peu bloquée. Ça faisait vraiment mal de courir à gauche et faire un revers. Mais j’ai vraiment poussé mon corps et je vais aller voir le kiné après. Dans le troisième set, c’était vraiment difficile de courir mais j’ai vraiment poussé et tout donné. Maintenant place au double".

Si la Belge est éliminée en simple, elle ne quitte toutefois pas totalement la Porte d’Auteuil puisqu’elle a encore un double à jouer : "Ce n’est pas encore fini. Il y a peut-être encore quelques matches. Je vais faire tout ce que je peux avec ma partenaire. On forme un bon couple et on a gagné Rome donc peut-être qu’on peut faire quelque chose ici. On va tout donner et je pense qu’il y aura encore quelques Belges. C’était super aussi aujourd’hui d’être sur le Philippe Chatrier avec quelques Belges".

Physiquement, la Belge pense que ça devrait aller pour le double : "Je ne dois pas vraiment courir comme en simple. C’est plus de réactions. Je dois servir et jouer des coups droits et des revers mais il faut moins courir qu’en simple".