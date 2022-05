Roland-Garros : Toni Nadal va vivre le match le plus étrange de sa carrière d’entraîneur

Pour Rafael Nadal, tout est simple et clair. "Je ne pense pas qu’il veut me voir perdre. Mais il est pro, et il travaille maintenant avec un autre joueur. Cela m’est égal, qu’il soit dans le clan de Felix ou pas. Je n’ai aucun problème avec cela. Je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu’il a fait pour moi, pendant de longues années. Je ne veux que son bien, et il ne veut que mon bien. Nous avons vécu d’incroyables émotions, ensemble. Je connais les sentiments que nous avons l’un pour l’autre."

Toni Nadal ne supportera ni l’un, ni l’autre, mais les deux

Et on sait à quel point la famille est importante pour l’homme aux 21 Grands Chelems. "Nous sommes une famille avant tout. Mais c’est même plus fort que cela. Nous sommes une famille qui passe tout son temps ensemble. Nous habitons dans le même village, nous travaillons ensemble à l’Académie. Toni n’est pas seulement mon oncle, il est beaucoup plus que cela."