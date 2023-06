Roland Garros : Tokito Oda remporte le simple messieurs en fauteuil roulant et devient le plus jeune vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem

Tokito Oda est devenu samedi à 17 ans le plus jeune vainqueur masculin d'un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l'ère Open en 1968. Le Japonais, 2e mondial, a battu le Britannique Alfie Hewett, numéro 1 mondial, 6-1, 6-4, samedi en finale du simple messieurs en fauteuil roulant de Roland-Garros. Il a ainsi pris sa revanche sur Hewett qui l'avait battu en janvier en finale de l'Open d'Australie.

Tokito Oda a été éliminé vendredi en demi-finales du double aux côtés de Joachim Gérard par Hewett et Gordon Reid. Déjà numéro 1 mondial chez les juniors, Tokito Oda deviendra lundi le plus jeune N.1 mondial de l'histoire du tennis eu fauteuil roulant à 17 ans et 35 jours.